Elon Musk, Instagram ve TikTok'a rakip oluyor! Yeni gelecek güncellemeyle videolar ayrı alanda olacak

Elon Musk'ın sahip olduğu X platformu, artık kendisini bir video akış platformu olarak tanımlayacak. TikTok ve Instagram'a rakip olarak çıkarılacak yeni Reels benzeri sistemle kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesi istenilecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan ve Türkiye'de oldukça fazla kullanıcısı bulunan X, artık kullanıcıların ilgi alanlarına uygun hale getirilmiş, hem kısa hem de uzun videolardan oluşan uygulama üzerinde bulunacak yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.

Kullanıcıların ve içerik üreticilerinin paylaşacağı uzun ve kısa videoların bir arada bulunacağı yeni bir alan oluşturmayı hedefleyen Elon Musk, yeni özelliğin beta sürümünün bu yaz sonunda kullanıma sunmayı hedefliyor.

TechTimes'ın haberine göre, Elon Musk'ın X platformunu satın almasının ardından platformda yapacağı en büyük değişikliklerden birtanesi olacak.

TikTok'dan önce 7 saniyelik videoların paylaşıldığı Vine platformu oldukça popülerdi. Ardından Twitter'ın (yeni adıyla X) platformu satın almasıyla Twitter'a entegre edilmiş ve Vine yavaş yavaş ölmüştü.

VİNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Elon Musk'ın X platformunda oluşturacağı yeni bölümün adının Vine olması kullanıcılara hem nostaljik bir duygu yaşatacak hem de TikTok ve Instagram'a kullanıcıların aşina bir isim ile rakip olacak olmasına anlamına gelecek. Fakat Vine ismi eskide kaldı ve Elon Musk bu ismi kullanmayı tercih etmeyecek olabilir.

Elon Musk, Nisan ayında attığı tweette, Vine'ın geri getirilip getirilmemesi için bir ankette bulunmuştu ve kullanıcıların yüzde 70'i olumlu oy vermişti. Ice Bucket Challange gibi trendlere sahip olan ve eskiden 200 milyon kullanıcıya sahip olan Vine, Twitter'ın kurbanı oldu ve 2017 yılında kapatılmıştı.

ABD'de TikTok'un yasaklanacak olması, Elon Musk'ın yeni projesi olan video paylaşım alanının hızlıca popülerleşmesine neden olabilir. Twitter, 2021 yılında Periscope'u kapatmasının ardından şu anda kendi ismiyle canlı yayınları ve videoları platformunda paylaşıyor. Kullanıcılar Vine ve Periscope benzeri bir video paylaşım akışı hakkında oldukça iyimser.