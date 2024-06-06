Filmler gerçek oluyor! Bir X kullanıcısı, iPhone 16 Pro Max'i sızdırdı

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Filmlerde izlediğimiz uçan telefonlar ve çerçeveleri olmayan artık hayatımıza girmek üzere. Telefon üreticileri her yıl duyurdukları telefonlarla, filmlere konu olan telefonlara bir adım daha yaklaştılar. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 16 Pro Max'in de bu yolda ilerlemesi bekleniyor.

Birkaç hafta önce bir iPhone 16 Pro Max'in dünyanın en ince çerçeveli telefonu olacağı ortaya çıkmıştı. PhoneArena'nın haberine göre, yeni duyurulacak telefonun 6,883 inçlik bir ekrana sahip olacağını ve Apple'ın yeni telefonu 6,9 inç olarak pazarlayacağı bildirildi.

Bir önceki telefon iPhone 15 Pro Max, 6,7 inçlik bir ekrana sahipti. Yeni çıkan söylentilerle eski modele kıyasla yeni iPhone 16 Pro Max daha büyük olacak.

iPHONE 16 PRO MAX'İN EKRAN BOYUTLARI NE OLACAK?

Telefonun 163.024mm × 77.575mm × 8.26mm ölçülerinde olması bekleniyor, bu da onu 159.9 x 76.7 x 8.3 mm boyutlarına sahip iPhone 15 Pro Max'ten daha uzun, daha geniş ve biraz daha ince yapacak.

Ekran boyutundaki artış göz önüne alındığında telefonun boyutu beklediğiniz kadar büyümüş görünmüyor. Yeni geliştirilen Border Reduction Structure (BRS) teknolojisi, ekranın altında bulunan panelin kenarını daha da ince hale getiriyor.

Ayrıca 1,153 mm'lik çerçevelerin simetrik olacağı söyleniyor. Şu anda en ince çerçevelere sahip olma rekorunu elinde bulunduran Galaxy S24 Ultra, 1,55 mm kenarlıklara sahip.

S24 ULTRA'DAN NASIL DAHA İNCE?

Apple'ın geliştirdiği yeni telefon iPhone 16 Pro Max'in en ilginç yanı ise, hem çerçeve genişliği hem de orta çerçeve hesaba katıldığında Samsung'un amiral gemisi olan S24 Ultra'yı kolaylıkla geride bırakabilmesi.

iPhone 16 Pro Max'in toplam çerçeve genişliği (çerçeve ve orta çerçeve) 2,146 mm iken, Galaxy S24 Ultra için bu rakam 3,38 mm. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16 Pro Max'in ekran genişliğinin 77,6 mm olacağı ve bu sayede ekranı 79 mm genişliğinde olan Galaxy S24 Ultra'dan daha kompakt olacağı anlaşılıyor.

Yeni iPhone 16 Pro Max, büyük erkanlı telefon kullanmayı seven kullanıcılar için bulunmaz bir nimet olacak. Büyük ekranlı telefon kullanıcıları genellikle Samsung'un amiral gemisini tercih etmekteydi fakat Apple'ın yeni hamlesi işleri tersine çevirecek gibi görünüyor.