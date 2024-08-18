Apple Haritalar yenilendi! Apple Haritalar'a gelen yeni özellikler neler?

Apple'ın yıllardır Google'a rakip olarak geliştirdiği ve bazı alanlarda daha iyi olduğunu iddia ettiği Apple Haritalar uygulaması yenilendi. İşte yeni özellikler...

Apple geçtiğimiz yıl, Apple Watch akıllı saatlerinde kullanılabilir bir şekilde topografik haritaları eklemişti. Şimdi bu özellik iPhone'a da geliyor. Apple Haritalar uygulaması, ABD'de bulunan 63 ulusal parkın tümü dahil olmak üzere ayrıntılı patika ağlarını ve yürüyüş rotalarını kendi bünyesinde gösteriyor. Şirketin yavaş yavaş bu özelliği tüm ülkelere yayması bekleniyor.

APPLE HARİTALAR'A GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Apple Haritalar uygulamasına girdikten sonra, yürüyüşler ya da yürüyüş rotaları aramasını yaparak yakınlardaki parkurları görebilmek artık mümkün. Apple, uygulama içerisinde yürüyüş rotasının uzunluğunu, yüksekliğini, değerlendirmelerini ve diğer ayrıntıları hızlı bir şekilde kullanıcıya gösteriyor.

Belirli parkurları görmek için yürüyüş alanlarına yakınlaştırabilir veya parkurları arayabilirsiniz. Bir parkura dokunduğunuzda Apple, uzunluk, en yüksek nokta, en düşük nokta ve mesafe gibi bilgileri içeriyor. Ayrıca parkurun yolunun tam bir genel görünümünü görebilir ve her bölüm için uzunlukları alabilirsiniz.

PARKUR İLE YÜRÜYÜŞ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Apple Haritalar uygulamasında, parkular ve yürüyüşler ayrı bir seçenek olarak sunuluyor. Arama yapıldıktan sonra yürüyüş seçeneği aslında sizi parkın içerisinde bulunan parkura götürüyor. Yürüyüş alanına gittikten sonra uygulama içerisinde yakınlaştırıp Apple Haritalar uygulaması içerisindeki diğer parkurları görüntülenebiliyor.

APPE HARİTALAR UYGULAMASINDA ÖZEL ROTA NASIL AYARLANIR?

iOS 18 ile birlikte Appe Haritalar uygulaması kullanıcıların kendilerine özel rota ayarlamasına izin veriyor. Gitmek istediğiniz yere kendi rotanızı planlayabiliyorsunuz. Uygulama içerisinden "Özel Rota Oluştur" seçeneğine dokunarak kendi rotanızı ayarlayabilirsiniz.

Özel rota oluştur ayarlarına girdikten sonra, haritaya yakınlaştırarak yürüyüş noktalarını belirleyebilirsiniz. Rota belirlendikten sonra Apple Haritalar uygulaması otomatik olarak uzunluk ve yükseklik ayrıntılarını sağlayacaktır.

Ayrıca, Ters, Dışarı ve Geri veya Döngüyü Kapat seçeneklerine dokunarak Haritalar uygulamasının bir rotayı otomatik olarak bitirmesini sağlayabilirsiniz.

APPLE HARİTALAR NOTLAR NASIL AYARLANIR?

Apple Haritalar uygulamasında herhangi bir yere dokunabilir ve menüden "Not Ekle" seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan, bir konum hakkında hatırlamak istedikleriniz hakkında bir not alabilirsiniz. Notlar sadece kullanıcılara özeldir ve cihazda muhafaza edilir. 2. bir kişinin alınan notları görmesi imkansızdır. Oluşturulan notlar sadece notu yazan kişi tarafından görülebilir.

iOS 18 ile Apple Haritalar uygulamasına toplu taşımaların nerede olduğunu gösteren yeni bir yenilik geliyor. İşte detaylar...