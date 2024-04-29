eSpor arenasında zafer! Fenerbahçe, Türk Telekom eSüper Kupa'nın sahibi oldu!

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa sahibini buldu. Türk Telekom eSüper Lig’inden ilk altı takım ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların katıldığı Türk Telekom eSüper Kupa’yı Fenerbahçe kazandı.

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa sahibini buldu. Türk Telekom eSüper Lig’inden ilk altı takım ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların katıldığı Türk Telekom eSüper Kupa’yı Fenerbahçe kazandı.

TÜRK TELEKOM ESÜPER KUPA'NIN SAHİBİ FENERBAHÇE!

Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “Türk Telekom eSüper Kupa Şampiyonu Fenerbahçe’yi tebrik ediyor, ülkemizi temsil edecekleri eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda kendilerine başarılar diliyorum.

Sponsorumuz Türk Telekom'a, Türk futboluna yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca eFutbol'a yatırım yapan tüm kulüplerimizi de kutluyor, önümüzdeki sezon için her birine teker teker başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’i hayata geçiren Türk Telekom, bu yıl ilk defa düzenlenen Türk Telekom eSüper Kupa’nın da isim sponsorluğu ve yayıncılığını üstlendi. Türk Telekom eSüper Lig’i ilk altıda bitiren ve GAMEON eTürkiye Kupası’nda finale ulaşan iki takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Kupa play-off aşamasının ardından yarı finale Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü yükseldi.

Kaybedenler yarı final aşamasında rakibini eleyen Trabzonspor ve kazananlar yarı finalinde Fenerbahçe’ye mağlup olan Galatasaray kaybedenler finalinde karşı karşıya geldi ve finale ismini yazdıran takım Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray oldu. Finalde Galatasaray’ın galibiyeti sonrası reset final oynandı ve 6-2’lik skorla kazanan Fenerbahçe Türk Telekom eSüper Kupa’nın sahibi oldu. Türk Telekom eSüper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, eŞampiyonlar Ligi’nde ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

FUTBOLA İLGİYİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Türk Telekom eSüper Kupa'nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbola ilginin artmasını sağlayabilecek her projeye gereken önemi vermeye gayret ediyoruz.

eFutbolun ülkemizde ve dünyada, özellikle de gençler arasında ne kadar popüler olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Türk Telekom eSüper Lig, GAMEON eTürkiye Kupası ve bugün burada hep beraber takip ettiğimiz Türk Telekom eSüper Kupa'yı hayata geçirerek eFutbol ile ülkemiz arasında bir köprü kurulması adına somut ve önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz.

Türk Telekom eSüper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyor, ülkemizi temsil edecekleri eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda kendilerine başarılar diliyorum.

Sponsorumuz Türk Telekom'a, Türk futboluna yaptığı değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca eFutbol'a yatırım yapan tüm kulüplerimizi de kutluyor, önümüzdeki sezon için her birine teker teker başarı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE EŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALDI

Türk Telekom eSüper Kupa finali ile Türkiye’yi eŞampiyonlar Ligi ve FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda temsil edecek takım belirlendi.

EA FC24’te oynanan Türk Telekom eSüper Kupa’da başarılı mücadelesiyle kupanın ilk sahibi olan Fenerbahçe, İngiltere’de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.