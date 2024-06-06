Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Mayısta en fazla hangi marka sattı?

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Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen kişilerin Mayıs ayında en çok tercih ettiği otomobil ve hafif ticari araçların markaları belli oldu. En fazla satış yapan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında geçen yılki döneme göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Otomobil satışları geçen yılki Mayıs ayına göre, yüzde 8,19 artışla 80 bin 260'a, haffi ticari araç satışları ise yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Binek ve hafif ticari araç satışlarında ilk sırayı 10 bin 850 adetle Renault aldı. Arkasında 9 bin 794 satışla Volkswagen takip ederken, üçüncü sırayı ise 90 bin 50 adetle Ford takip etti.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

Mayıs ayında otomobil satışlarına bakıldığında mayıs ayında en fazla satış yapan marka 9 bin 714 adetle Renault oldu. İkincilik sırasını 6 bin 208 satışla Chery takip etti. Üçüncülük sırasını 4 bin 647 adet satış yaparak Hyundai izledi.

İtalyan marka Fiat, Mayıs ayında 4 bin 510 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve dördüncülük sırasını aldı. Beşincilik sırasını ise 4 bin 162 adet ile Skoda oldu.

Mayıs ayının otomobil satış sıralaması şu şekilde:

Renault

Chery

Hyundai

Fiat

Skoda

TÜRKİYE'DE KAÇ ADET LÜKS ARAÇ SATILIYOR?

ODMD'nin açıkladığı listede toplam 55 marka lüks araç markası yer alıyor. Mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış gerçekleştirdiği görüldü.

Togg'un Mayıs ayında toplam 4 bin 140 adet satış gerçekleştirdi. Elektrikli araç devi Tesla ise Mayıs ayında toplam 10 adet satış yaptı.

Tesla'nın Türkiye'de ne kadar satış yaptığı kamuoyuna bildirilmediği için ODMD'nin açıkladığı veriler tahmini olarak belirtiliyor.

EN ÇOK SATAN HAFİF TİCARİ ARAÇLAR HANGİLERİ?

Mayıs ayında satılan hafif ticari araçlara bakıldığında, en çok tercih edilen marka 6 bin 479 adet satışla Ford oldu. İkincilik sırasını 4 bin 316 adet satışla Fiat izlerken, 1758 adet satışla Volkswagen üçüncülük sırasını aldı. Peugeot 1268 satışla dördüncü olurken, Renault ise 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında hafif ticari satışları şu şekilde: