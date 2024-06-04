Tesla satışları Türkiye'de durma noktasında! Satışlar çakıldı

Apple, iOS 18'de büyük bir yapay zeka devrimi planlıyor! Fakat bazı özellikler eski iPhone'larda çalışmayacak

Apple, iOS 18'de büyük bir yapay zeka devrimi planlıyor! Fakat bazı özellikler eski iPhone'larda çalışmayacak

İlk kez Türkiye pazarına geçen yılın nisan ayında giren Tesla'nın satışları durma noktasına geldi. Türkiye'de satılan elektrikli otomobil satışları Ocak - Mayıs döneminde 3'e katlandı.

2024'ün ilk 5 ayında satılan otomobillerin yüzde 8,3'ü elektrikli otomobiller oldu. 31 bin 70 adet satışın gerçekleştiği Türkiye'de Ocak - Mayıs döneminde en çok satılan otomobil Togg T10X oldu.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, yılın ilk 5 ayında 11 bin 288 adet araç sattı. Mayıs ayında ise 4 bin 140 adet satıldı.

2023'te Togg'un ardından en çok elektrikli otomobil satan Tesla, Model Y ile yılın ilk 5 ayında 412 adet elektrikli otomobil sattı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla Mayıs ayında sadece 10 adet otomobil satabildi.

TÜRKİYE'DE KAÇ ARAÇ SATILDI?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılının Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yıl ile kıyaslanınca yüzde 6 artarak 417 bin 743 adete ulaştı.

Otomobil pazarında Mayıs ayında gerçekleşen daralma Nisan ayında da devam etti.

ODMD'nin yayınladığı verilere göre, Mayıs ayında Türkiye'de satılan otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 10,1 küçüldü ve 100 bin 305 seviyesine düştü.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NE DURUMDA?

2024 yılının ilk 5 ayında, elektrikli otomobil satışları 31 bin 70 adetle genel satıştan 8,3 pay aldı. 2023'ün Mayıs ayında 10 bin 366 adet satış gerçekleşmişti. Yayınlanan rakamlar, elektrikli otomobil satışlarının 1 yıl içerisinde 3 kat arttığını gösteriyor.

2024 Ocak - Mayıs döneminde, 160 kW altında bulunan elektrikli otomobil satışları yüzde 282,6 artarak 7,4 pay aldı. 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 4,2 artarak yüzde 0,9 pay aldı.

KAÇ ADET TOGG SATILDI?

Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere marka bazında bakıldığında, yerli markamız Togg dikkat çekiyor. 2024'ün ilk 5 ayında yerli otomobil markası 11 bin 288 adet araç sattı. Togg Mayıs ayında 4 bin 140 adet elektrikli otomobil sattı.

Togg'un Türkiye'deki rakibi olan Tesla, 2024'ün ilk 5 ayında 412 adet otomobil sattı. Mayıs ayında ise sadece 10 adet otomobil satarak geçen yıl yakaladığı başarıdan uzak kaldı.

Tesla 2023'te toplam 20 bin elektrikli araç satmıştı.

İNDİRİMLER İŞE YARAMADI

Tesla, dünya çapında fiyatlarını son 1 yılda düşürmeye başlamıştı. Türkiye'de fiyatı artan Tesla Nisan ayında fiyat indirimine gitmişti.

Türkiye'de satılan en ucuz Tesla'nın fiyatı 1 milyon TL ucuzlarken, Elon Musk'ın sahibi olduğu markanın ülkedeki tek otomobili olan Model Y'nin arkadan itişli elektrikli otomobil versiyonu, bataryası ve motor gücünde yapılan iyileştirmeler nedeniyle yüzde 10 ÖTV dilimine girmişti.