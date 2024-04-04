Büyük markalar elektrikli araçtan vaz mı geçiyor? Ford yeni elektrikli model üretimini iptal etti, hibrite yöneldi!

Ford Motor iki yeni elektrikli otomobilin üretimini erteledi ve elektrikli araç yerine daha fazla hibrit üretmeye yöneleceğini açıkladı.

Büyük otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yönelik satışlarının yavaşlaması nedeniyle değişen stratejilere bir yenisi eklendi. Ford Motor iki yeni elektrikli otomobilin üretimini erteledi ve elektrikli araç yerine daha fazla hibrit üretmeye yöneleceğini açıkladı.

Otomotiv şirketlerinin üretip satma ve bundan kâr elde etme konusunda yaşadığı zorlukların ardından General Motors ve Mercedes-Benz gibi dev otomobil üreticileri elektrikli otomobil planlarını geri çekmişti. New York Times'ın haberine göre Ford Motor'da elektrikli araç üretiminden çekildiğini açıkladı. Haberde de belirtildiği üzere, elektrikli araçların ilk çıktığı zamanlarda yüksek maliyetle birlikte yüksek fiyatlardan satışa sunulan araçları heveslileri aldı, ancak zamanla bu bu tür araçlara yönelik talep pahalı olması sebebiyle azaldı.

Araştırma firması Guidehouse Insights'ın Ulaşım ve Hareketlilik baş analisti Sam Abuelsamid, "Birçok şirket çok pahalı olan elektrikli araçlara çok hızlı yöneldi ancak bu araçlar için düşündükleri kadar pazar yoktu. Bu da elektrikli araçları satmayı gittikçe zorlaştırdı" dedi.

New York Times'ın aktardığında göre Ford'un CEO'su Jim Farley yaptığı açıklamada, "Sermayeyi akıllıca kullanarak ve doğru gazlı, hibrit ve tamamen elektrikli araçları doğru zamanda pazara sunarak iş yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Tüketiciler, araçları kolayca şarj edemeyecekleri veya uzun mesafeli yol kat etmek istediklerinde yeterli sayıda halka açık şarj cihazının bulunmayacağından endişe duydukları için elektrikli modeller satın alma konusunda isteksiz davranıyorlar.

Başkan Biden'ın elektrikli araçları iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin merkezine koyması sebebiyle elektrikli arabalar ABD başkanlık seçimlerine konu olmuş ve Amerikan siyasetinde partizan kavgaları alevlendirmişti.

Satışlardaki yavaşlama, ABD'nin önde gelen elektrikli model üreticisi Tesla'ya da zarar veriyor. Sektör lideri Tesla, bu hafta yılın ilk üç ayında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 8,5 oranında beklenmedik bir düşüş yaşandığını bildirdi.