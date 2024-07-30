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Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mili Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Gara ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında çok sayıda teröristin öldürüldüğü açıkladı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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