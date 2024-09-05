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Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Irak&#039;tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'ya getirildi.

Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu. Hakkari'den askeri uçakla memleketi Isparta'ya getirilen şehit  binbaşının Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 1. Resim

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Törende, Ayan'ın eşi Nazan, annesi Gülümser, kardeşi Elif Ayan şehidin naaşı uçaktan indirildiği esnada ağıtlar yaktı, sinir krizi geçirdi.

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 2. Resim

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin yakınlarının koluna girerek onları teselli etmeye çalıştı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 3. Resim

GERİDE 10 AYLIK İKİZLERİNİ BIRAKTI

Şehit Ayan'ın, Gülümser ve Harun adlarında 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip Senirkent ilçesi Gençali köyünde defnedilecek.

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 4. Resim

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli katıldı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 5. Resim

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 6. Resim

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 7. Resim

Kuzey Irak'tan acı haber! Şehidimizin kimliği ve memleketi belli oldu - 8. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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