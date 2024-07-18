Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu, Trafik Kazası, Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde 2 tır ile 1 kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Beykoz mevkiinde saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 V 6833 plakalı tır önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarptı. Kazada tırı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken, kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz görmedik kaza oldu, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alışverişte fiş almayan yandı! 1 liralık sakız bile alsanız 5 bin lira ceza yersenizYapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baronlar gece yarısı tahliye edilmişti: HSK ikinci Zindaşti vakası için kolları sıvadı - GündemSkandal tahliyeye soruşturma!Görme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü! - GündemGörme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü!Belediyede korkunç olay! Gece göreve gelen güvenlik hayatının şokunu yaşadı - GündemBelediyede korkunç olay! Gece göreve gelen güvenlik hayatının şokunu yaşadıCHP'li belediyelere bir ret daha! Mülteciye ‘25 kat pahalı nikâh’ yargıdan döndü - GündemNikah ücretini 10 bin liraya çıkarttılar'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla bilenen Ayata: İsmim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim - Gündem"İsmim sembol ama ben olayın kahramanı değilim"Ankara'dan hadsiz Yunan Bakan'a sert tepki: Kıbrıs Türkü'nü soykırımdan kurtardık - GündemKıbrıs Türkü'nü soykırımdan kurtardık
Sonraki Haber Yükleniyor...