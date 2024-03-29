Lüks villada dehşet! Biri alevlerin içinden çıktı, diğeri cansız bulundu

Bursa'da lüks bir villada çıkan yangından bahçıvan Ali Vurgun, yaralı olarak kurtuldu. Bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndüren ekipler bodrum katta bir ceset buldu. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen cesedin yangından mı yoksa cinayetten mi öldüğü araştırılacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir villada çıkan yangın dehşeti yaşattı. Sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenilen binanın bodrum katında patlama meydana geldi.

Villanın bahçıvanı Ali Vurgun'un, binaya girdiğinde yaşanan patlama sonrasında bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

ALEVLER İÇİNDE SOKAĞA ÇIKTI

Kıyafetleri tutuşan Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

BODRUM KATINDA CESET BULUNDU

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset gördü.

Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYET Mİ YANGIN MI?

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü, ayrıca patlamanın nedenine ilişkin polis tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görülüyor.