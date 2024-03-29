Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Lüks villada dehşet! Biri alevlerin içinden çıktı, diğeri cansız bulundu

Lüks villada dehşet! Biri alevlerin içinden çıktı, diğeri cansız bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da lüks bir villada çıkan yangından bahçıvan Ali Vurgun, yaralı olarak kurtuldu. Bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndüren ekipler bodrum katta bir ceset buldu. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen cesedin yangından mı yoksa cinayetten mi öldüğü araştırılacak. 

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir villada çıkan yangın dehşeti yaşattı. Sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenilen binanın bodrum katında patlama meydana geldi.

Villanın bahçıvanı Ali Vurgun'un, binaya girdiğinde yaşanan patlama sonrasında bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

ALEVLER İÇİNDE SOKAĞA ÇIKTI

Kıyafetleri tutuşan Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

BODRUM KATINDA CESET BULUNDU

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset gördü.

Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CİNAYET Mİ YANGIN MI?

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü, ayrıca patlamanın nedenine ilişkin polis tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.

Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhtar adayından görülmemiş vaat: Seçilirsem 5 kişiyi umreye götüreceğim - GündemMuhtar adayından ilginç vaat, duyan bir kez daha düşündüVahşice katledilen kedi Eros davasında yeni gelişme: Savcılık 'ceza az' diyerek itiraz etti - GündemKedi Eros davasında 2 yıllık cezaya savcılıktan itirazEhliyetsiz sürücü, 2 çocuğu ezdi - GündemEhliyetsiz sürücü, 2 çocuğu ezdiİsrail ordusu Halep'i vurdu: 38 ölü - Gündemİsrail ordusu Suriye'yi vurdu!MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek - GündemMİT Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecekMakam aracı bisikleti: Bağımsız adayın vaatlerini duyan önce şaşırıyor sonra alkışlıyor - GündemBağımsız adayın vaatlerini duyan önce şaşırıyor sonra...Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - GündemKin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber yok - Gündem19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber yok6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu - Gündem6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir olduMurat Kurum, DEM Parti seçmenine seslendi: 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz - GündemKurum, DEM Parti seçmenine seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...