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Metro cinayetinde 'alacak-verecek' iddiası: 7 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Konak ilçesinde metro istasyonu girişinde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Kan donduran cinayetin 'alacak-verecek meselesi' nedeniyle işlendiği iddia edildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Halkapınar metro girişinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71) vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralandı. Olay anında seken kurşunlar ise o esnada metroya binmeye çalışan İ.A. (47) ve Ü.E.'nin (32) de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, silahlı saldırıyı O.K. (29) ve H.D.'nin (31) gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerince adresleri belirlenen 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren 2 kişiye yardım ettikleri tespit edilen A.K. (29), M.F.K. (34), Ö.Ç. (29), H.E. (41), H.Y. (34), İ.Ü. (24) ve H.Y. (34) de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve H.D.'nin yanı sıra M.F.K., H.E., H.Y., İ.Ü. ve H.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. ve Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

'ALACAK-VERECEK MESELESİ' İDDİASI

Cinayetin taraflar arasındaki eskiye bağlı alacak-verecek anlaşmazlığı sonucu husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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