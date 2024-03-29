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Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda pazar yerinde Salih Aka'yı öldüren katil zanlısı, Aka'nın ve oğlunun kendisini "Sefil Bilo, Küçük Emrah" diyerek aşağıladıkları için vurduğunu söyledi. Amacının oğul Fırat'ı vurmak olduğunu söyleyen zanlı onu bulamadığı için yaşlı adamı vurduğunu itiraf etti. 

Beyoğlu'nda geçen pazar günü meydana gelen olayda pazarcılık yapan 66 yaşındaki Salih Aka, pazar yerine gelen bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. 

Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savrulmuştu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - 1. Resim

KIYAFETLERİNİ ÇÖPE ATTI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı.

Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - 2. Resim

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlenmişti. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakalamıştı.

SALDIRGAN SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirilmişti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Mustafa İ. ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - 3. Resim

'BENİ AŞAĞILIYORLARDI'

Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, “Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah', ‘gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu.

Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - 4. Resim

'KİMSESİZLİĞİMDEN FAYDALANDILAR'

Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. Senin sıfatını s.. diyerek aşağılıyordu. Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darp etti. Artık canıma tak etti işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti.

Oğlunu bulamadığı için babasını vurmuştu: Kin cinayetinin sebebi, "Küçük Emrah ve Sefil Bilo" çıktı - 5. Resim

'FIRAT'I GÖREMEYİNCE BABASINI VURDUM'

Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonrada kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynırına attım” dediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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