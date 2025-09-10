Maaş krizi ilçe ilçe yayılıyor: İşçiler belediye binalarını işgal etti
İzmir'de Buca belediyesi işçileri iş bırakma eylemini sürdürürken eyleme Karşıyaka ve Konak belediyeleri de katıldı. Binayı da işgal eden işçiler ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
İzmir'de aylardır süren işçi eylemleri şiddetini artırarak sürdürüyor. Buca Belediyesi'nde haziran ve temmuz maaşlarının yanı sıra toplu iş sözleşmesinden doğan farkları da alamayan işçiler isyan bayrağını çekti.
Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, belediye binasında başlattıkları işgal eylemini gece boyu sürdürdü. Sabah saatlerinde de belediye önünde toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
KOCA KENT ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
İşçilerin binayı terk etmemesi nedeniyle belediyeye giriş çıkışlar kapatıldı, kentte çöp toplama başta olmak üzere hizmetlerde aksamalar yaşandı.
MAAŞ KRİZİ 2 İLÇEYE DAHA SIÇRADI
Buca’daki eylemin ardından Karşıyaka Belediyesi’nde de temizlik işleri, fen işleri, ulaşım ve destek hizmetleri müdürlüklerinde çalışan işçiler, yatmayan maaşları gerekçe göstererek iş bıraktı. Ana şantiyede toplanan işçiler, ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
Maaş krizi Konak Belediyesi’ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıkların arttığı bildirildi.