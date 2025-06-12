Grev sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken adım: Toplu işten çıkarmalar başladı

İzmir'i kaosa sürükleyen işçi grevinde anlaşma sağlandı ancak 'huzur' işten çıkarma kararıyla sona erdi. İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak ve işten çıkarma sürecinin 4 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz gün 23 bin işçinin greviyle sarsıldı. Kentte ulaşım durdu, sokaklar çöplerle doldu taştı. 7 günlük kaos sonrası anlaşma sağlandı fakat sakinlik kısa sürdü.

Ege Son Söz'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDOĞA'dan 800, İZULAŞ'tan 100 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi. Belediye-İş sendikasına gönderilen yazıda, sendikayla yapılan görüşmelerde işçi sayısının azaltılması konusunda anlaşmaya varılamadığı, bu nedenle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Kararda “Açıklanan “zorunlu toplu çıkarma” işlem sürecine 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren devam edilecek ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. Toplu işten çıkarma işlemine tâbi tutulacak işçiler, Kanun ve Sözleşme hükümleri uyarınca (i)kendi isteği ile ayrılacak olanlar, (ii)Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar, (iii)Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, (iv)işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile işten çıkarılacaklardır. Bu şekilde plânlanan işten çıkarılacaklar listesinin oluşmasına katkıda ve hazır bulunmak üzere Sendikanız işyeri temsilcisinin 10/12 Haziran günlerinde İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca bilgilerinize sunulur” ifadeleri yer aldı.

"PERSONEL AZALTACAĞIZ" DEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay toplu işten çıkarma iddialarıyla ilgili "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz. Ben de zaman içerisinde personel sayısını arttırmaya değil azaltmaya çalışacağım, onu söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

İşçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sahaya inmişti.

BELEDİYE-İŞ: HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

İşten çıkarma kararları ile ilgili açıklama yapan Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri ise "Tüm demokratik ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.