İzmir'de grev altıncı gününde... İşçiler ne istiyor, belediye ne diyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan işçilerin grevi altıncı gününe girdi. Kent çöplüğe döndü, Başkan Tugay eldivenleriyle temizliğe girişti. 23 bin işçi "eşit işe eşit ücret talep" ettiklerini söylerken maaş talepleri tartışma konusu oldu. Peki işçiler ne istiyor, belediye ne karşılık veriyor?

İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçinin çalıştığı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aylardır sürüyordu. İki taraf ücret konusunda uzlaşamayınca kent tarihinde bir ilk gerçekleşti ve işçiler greve gitti.

29 Mayıs gece yarısı başlayan grevde altıncı güne girildi. Kent çöplüğe dönerken ulaşım kilitlendi.

Çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu gözlenirken, kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Grevdeki işçiler, çöplerin başında nöbet tutmaya başladı.

Başlık Belediye (Cemil Tugay) Sendika (Genel-İş) Zam Teklifi %30 zam + 65-80 bin TL net maaş %60 zam / Net 82 bin TL talep / Eşit işe eşit ücret Ek Ödemeler 50 kalem yan ödeme tekliften çıkarılsın önerisi Yan ödemelerin korunması (ikramiye, paso, gıda kartı vb.) İddialar Sendika gerçek teklifleri çarpıtıyor Belediye maaşlarımızı olduğundan fazla gösteriyor Tartışmalı Bordrolar Eksik gün, avans, ücretsiz izin kaynaklı düşük net maaş vurgusu Gerçek net ödemelerimizi gösteriyor, maaşlar abartılıyor Grev Kırıcı Eleştirisi "Sendika üyesi değilim, grev kırıcı olamam" Tugay, halkla temizlik yaparak grev kırıcı davranış sergiliyor

"BİZİ VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, maaş taleplerini şu sözlerle ifade etti:

"Bizi vatandaş ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. '214 bin TL maaş istediler' dediler. '180 bin TL, 110 bin TL maaş istediler' dediler. Dünkü son teklifimizi 82 bin TL net maaştır. Biz aynı işyerinde aynı işi yaptığımız ancak farklı ücretler aldığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. '65 bin lira ile 80 bin lira teklif ediyorum ama 50 kalemden vazgeçsinler.' Nedir bu kalemler? İkramiyemiz, gıda kartımız, pasomuz, öğrenim yardımımız... 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyor. Bilmiyorlar arkadaşlar, biz bu maddelerin kazanımlarını elde ederken hangi bedelleri ödedik bilmiyorlar.

BELEDİYE NE TEKLİF EDİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından taleplerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bence bu kafa karışıklığına şöyle son verebiliriz: Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.

Şirket Brüt Kazanç Kesinti Toplamı Net Ödeme Belediye İddiası Sendika Görüşü İZELMAN 85.259 TL 42.410 TL 42.841 TL Eksik gün ve avans nedeniyle düşük Net ödeme budur, maaşlar abartılıyor İZENERJİ — — 37.691 TL Aynı şekilde düşük gösterilmiş Maaşlar 80-90 bin değil, 40 bin civarı

YIL YIL PAYLAŞIM YAPTI

2019 yılı Mart ayında, İZENERJİ çalışanlarının ortalama maaşı 4.295 TL idi. Aynı tarihte dolar kuru 5,64 TL idi. Bu durumda ortalama maaş yaklaşık 761 dolar ediyordu.

2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, ortalama maaş 55.105 TL seviyesine ulaştı. Dolar kuru ise 39,20 TL civarında. Bu da güncel maaşın yaklaşık 1.406 dolar anlamına geldiğini gösteriyor.

•Döviz cinsinden İZENERJİ maaşı 2019’da 761 dolarken, 2025’te 1.406 dolara çıktı.

•Bu, dolar bazında %85 artış anlamına geliyor.

•Yani çalışanlarımızın dövizle ölçülen alım gücü neredeyse iki katına yaklaştı.

•Aynı dönemde asgari ücretin dolar karşılığı ise sadece %57 artabildi. (358 $ → 564 $)"

Yıl TL Maaş Dolar Kuru Dolar Karşılığı Asgari Ücret (Dolar) 2019 4.295 TL 5,64 TL 761 $ 358 $ 2025 55.105 TL 39,20 TL 1.406 $ 564 $ Artış (%) +1.183% — +85% +57%

GREV KIRICI SÖZÜNE SERT TEPKİ

Bir televizyon programında da kendisine yönelik 'grev kırıcı' ifadesinin kullanıldığı Tugay bu sözlere sert çıktı ve “Ben sendika üyesi miyim ki grev kırıcı olacağım” deyip herkesi sözlerine dikkat etmeye çağırdı.

En iyi teklifi verdiklerini söyleyen Tugay, "Şu anda ESHOT şoförü zaten mesaisiyle 100 bin lira maaş alıyor, şimdiki zammı da onun üstüne koyacak. Belediye Başkanlarımızla görüştüm. Şoförlerin maaşının belediye başkanı maaşını geçtiği ilçeler var" sözlerine ek şöyle konuştu:

"Bizim sayemizde örgütlendiniz. İzmir de, İzmir Büyükşehir Belediyesi de önünüzde diz çökemeyecek. Greve katılmama kararı almış çalışanlara saygı göstermeniz gerekiyor, onları sendikadan atmakla tehdit edemezsiniz. Çalışmak isteyene engel olursanız bu suçtur, hukuki sonucu işinizi kaybetmeye kadar gidebilir"

Alan Sorun Temizlik Çöpler toplanmıyor, kaldırımlarda yığılma, kötü koku Ulaşım Otobüs hizmetlerinde aksama, şehir içi ulaşımda sorun Halk Tepkisi Belediye çağrısıyla sokak temizliği yapan vatandaşlar İşçi Tepkisi Grev kırıcılıkla suçlamalar, çöplerin başında nöbet

İŞÇİLER BORDROLARINI PAYLAŞTI

Bu arada işçilerin halihazırdaki maaşları da tartışma konusu oldu.

DİSK Genel İzmir 2 Nolu Şube, X’ten işçilerin maaş bordrolarını şu açıklamayla paylaştı:

"Belediyenin önerdiği ücretler, A Grubu için 43.000 TL, D Grubu için 46.000 TL seviyelerinde kalmaktadır. Ama kamuoyuna sanki 80.000–90.000 TL alıyoruz gibi bir algı oluşturmaktadır.. Bu algı operasyonunu da, emeğin gerçek taleplerini de İzmir halkı görecek, bilecek."

Bordrolarda İZELMAN’da çalışan işçilerin kazanç toplamı 85 bin 259 lira, kesinti toplamı 42 bin 410 lira ve alınan net ücretse 42 bin 841 lira görünüyor.

İZENERJİ’de çalışanlar içinse net ücret paylaşılan bordrolara göre 37 bin 691 lira.

Kişi / Kurum Açıklama Cemil Tugay

(Belediye Başkanı) “En iyi teklifi verdik”, “Grev kırıcı değilim”, “Şoförler başkandan fazla alıyor” Ercan Gül

(Genel İş Sendikası) “Bizi vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar”, “Eşit işe eşit ücret istiyoruz” DİSK Genel-İş “Belediye maaşları abartıyor, gerçek net ödeme bu”

Bordro paylaşımına Tugay şu ifadelerle cevap verdi:

"Disk Genel İş Sendikasının yöneticileri dün bir bordro paylaştılar ve çalışanlarımızın düşük ücret aldığına dair kanıt olarak bu bordroyu sundular.

BORDRO PAYLAŞIMINA 4 MADDELİ CEVAP

Söyledikleri yalanı size anlatmazsam görevimi yapmamış olurum.

Bordroda yanına yeşil kalem ile işaret konmuş satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum; Bunlar değişik nedenlerle yapılan eksik ödemeler.

Bu çalışanımız;

1) Normalde 26 gün çalışması gerekirken 20 gün çalışmış ve buradan ücret düşmüş

2) ücretsiz izin kullanmış ve 965,81 buradan gitmiş

3) Avans kullanmış ve burdan 16,947 lira kesilmiş

4) Erzak yardımı kesintisi olmuş buradan da 2947 TL 42 kuruş kesinti olmuş

Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün.



Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; Yeter artık…Gerçekten yeter