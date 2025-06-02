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İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 23 bin işçinin grevi sonrası kentin önemli noktaları başta olmak üzere çöp dağları oluştu. Başkan Cemil Tugay, sosyal medyasından çağrı yapıp sokakta esnaf ve vatandaşlarla sokaklarda çöp topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında aylardır süren anlaşma sağlanamadı 23 bin personel greve gitti. Kentte ulaşım durdu, her yer çöp doldu. 

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 1. Resim

TURİSTİK NOKTALAR ÇÖP DEPOSU OLDU

Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelerde biriken çöpler ve çevreye yayılan kötü koku hem esnafı hem de bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 2. Resim

"MAKUL OLMAYAN TALEPLERE EVET DEMEM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam saatlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda ilgili sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DİKS Genel İş Sendikası İzmir'de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir. Bu esnada hem iş yapmaya çalışan arkadaşlarımız hem de belediye yöneticileri sık sık tehdit ve tacizlere maruz bırakılıyorlar. Bu baskı ve tehditlere boyun eğmem asla mümkün değildir. Grev bitsin diye çaba gösteriyorum, ancak makul olmayan, sorumsuzluk boyutunda taleplere kesinlikle 'evet' diyemem"

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 3. Resim

Vatandaşlardan destek isteyen Başkan Tugay, "Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım. İzmir'in dayanışma kültürünü gösterelim" 

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 4. Resim

GREVDEKİ İŞÇİLERE SESLENDİ

Grevdeki işçilere çağrıda bulunan Başkan Tugay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili belediye çalışanları, grev hakkınıza sonuna kadar saygılıyım. Belediyenin daha fazla ücret ödeyebileceğine dair kanaatiniz varsa grev yapmaya devam edin. Ama, duyuyorum ki birçoğunuz mevcut durumdan yakınmakta. Sizlerin de yaşananlara anlam veremediğinizin farkındayım.

Kurmaya çalıştığım tek şey, mali disiplini olan bir belediye, kamu kaynağını doğru kullanan bir yönetim anlayışıdır; Hem İzmir'in hem çalışanlarımızın geleceği için bunu yapmak zorundayım. Burada görev size düşüyor. Lütfen sendika yetkililerinin makul tekliflerle gelmesi için elinizden geleni yapın, hepimiz için çok geç olmadan"

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 5. Resim

DİSK BAŞKANIYLA TARTIŞTI: ÇÖP BURADAN KALKACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece vakti Alsancak Kordon'da sahaya indi. Başkan Tugay, eldivenleri giyip esnafla birlikte çöp topladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.

Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız" dedi.

İzmir'i grev vurdu! Başkan Cemil Tugay, çareyi vatandaşlarla çöp toplamakta buldu - 6. Resim

VATANDAŞLARLA ÇÖP TOPLADI

DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül de, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.
Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek, "Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz" dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine "Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum" diyerek, vatandaşlarla birlikte çöp toplamaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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