İşçilerin grev yaptığı İzmir'de çöp dağları oluştu! Kentteki manzara hiç iç açıcı değil

23 bin İzmir Büyükşehir Belediye işçisinin başlattığı grev 3'üncü gününe girdi. Binlerce işçi yürüyüş yaparken, grevden dolayı kent temizliği biriminde çalışan işçiler de hizmet durdurdu; Kordon’da çöpler sokaklarda birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan 23 bin işçi greve gitti.

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SLOGAN ATIP YÜRÜDÜLER

Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği grevin 3'üncü gününde işçiler, bugün İZSU Hizmet Binası önünde bir araya geldi. Buradan Kültürpark'a yürüyen binlerce işçi sloganlarla taleplerini dile getirdi. Yürüyüş nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

KORDON ÇÖPLE DOLDU

Kentte ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatırken büyükşehir belediyesinin hizmetleri neredeyse tamamen durdu. Grevin etkili olduğu birimlerden biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle çöpler toplanmazken, İzmir'in kalbi sayılan Kordon, toplanmayan çöplerle doldu.

BAŞKAN TUGAY'DAN YENİ TEKLİF

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin çalışanın greve çıkması ve toplu taşımada aksamalar yaşanması sonrası yetkili sendika olan DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni bir maaş önerisinde bulundu. Tugay, "Aylık net ücret olarak 65 bin lira’dan başlayan, 80 bin lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 lira’dan 88 bin lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir" dedi.