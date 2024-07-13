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Mağaza açılışında indirim izdihamı! Ezilme tehlikesi yaşadılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da açılışı gerçekleştirilen iki teknoloji mağazasında indirim izdihamı yaşandı. Anbean kameralara yansıyan görüntülerde, ezilme tehlikesi yaşayan vatandaşların zor anları yer aldı.

Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde aynı firmaya ait olan iki teknoloji mağazasının açılışında ürünlere yapılan indirim izdihama yol açtı.

ÜRÜN ALMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA

İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışarak, ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf etti.

EZİLME TEHLİKESİ YAŞADILAR

Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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