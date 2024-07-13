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"Psikolojik taciz" sözleriyle gündem olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi

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&quot;Psikolojik taciz&quot; sözleriyle gündem olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses&#039;e tepki gösterdi

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde "psikolojik şiddet ve taciz" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bu kez babasını açıktan hedef aldı. Kendisini yetiştiren babası Cem Çıtak'tan övgüyle bahseden Çıtak, "Yaşayan adamın miras çetelesini tuttular. Bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez" ifadelerine yer verdi.

9 Temmuz 2024 tarihinde babası İbrahim Tatlıses'e yönelik "psikolojik taciz" açıklamalarıyla gündemi derinden sarsan Dilan Çıtak'ın bu kez ünlü türkücüyü doğrudan hedef aldı.

KENDİSİNİ BÜYÜTEN BABASINA ÖVGÜLER

İnstagram hesabı üzerinden kendisini büyüten babası Cem Çıtak'tan övgü dolu sözlerle bahseden Çıtak, "Bazı kimseler gözümün önünde yaşayan adamın miras çetelesini tuttu. Ben konuşmuyorsam hala daha saygımdan" dedi.

TATLISES'E TEPKİ DOLU SÖZLER

Sonradan babası olduğu ortaya çıkan İbrahim Tatlıses'i sert sözlerle hedef alan çıtak, sözlerini "Bazı ebeveynler adam olan evlat sevmez. Zamanında saygımdan kabul etmek durumunda kaldım. Ama pes... Ben sahte ortama karşıyım" şeklinde sürdürdü.

"BİR BABAYI KAYBETTİM BEN 17 YIL ÖNCE"

Tatlıses'e imalı mesajlar veren Çıtak, "Evlatlarını iki kişinin sözüyle silmeyen bir babayı kaybettim ben 17 yıl önce. Bu yeterince acı. Saygı duyun lütfen" açıklamasında bulundu.

"PSİKOLOJİK TACİZ" AÇIKLAMASI

Çıtak geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" sözleriyle gündemi derinden etkilemişti.

Düzenleyen:  - Magazin
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