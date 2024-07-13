Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in doktorundan ilk açıklama

Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in doktorundan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in doktorundan ilk açıklama
İbrahim Tatlıses, Kalp Ameliyatı, Sağlık, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz akşam verdiği Harbiye konserinde sağlık sorunundan bahseden ve sevenlerinden dua isteyen İbrahim Tatlıses’in geçirdiği 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Ünlü türkücünün doktoru Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Normal odaya aldık, şu an serviste, keyfi yerinde. Gayet rahat, hiçbir sorunu yok” dedi.

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık dolayısıyla ameliyat oldu. Sağlık durumu merak edilen türkücünün doktoru operasyondan sonra açıklama yaptı.

“KEYFİ YERİNDE, BİR SORUN YOK”

Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatının 2,5 saat sürdüğü kaydedildi. Ardından ünlü isim tedbir amaçlı birkaç saat yoğun bakıma alındı. 2. Sayfa’da yer alan habere göre; sanatçının doktoru, açıklamasında “Normal odaya aldık, şu an serviste, keyfi yerinde. Gayet rahat, hiçbir sorunu yok” dedi.

İLK İŞİ AİLESİNİ SORMAK OLDU

Muhabirlerin “Narkozun etkisinden çıktıktan sonra ilk olarak ne söyledi?” sorusuna ise “Tabii ki ailesini sordu” diyerek cevap verdi.

Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in doktorundan ilk açıklama - 1. Resim

ÇOCUKLARI YANINDAN AYRILMIYOR

Öte yandan kalp kapakçığı değişen İbrahim Tatlıses’i yoğun bakımda ilk ziyaret eden oğlu Ahmet oldu. Tatlıses daha sonra normal odaya alındı ve çocuklarıyla bir araya geldi. İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde’nin de babalarını görmek için hastaneye geldiği öğrenildi. 

KONSERDE HELALLİK VE DUA İSTEDİ

72 yaşındaki türkücü geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava’da konser vermişti. Hayranlarından da helallik isteyen isim “Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyunculuğa annelik molası veren Aslı Enver, ‘Kuşatma’ dizisiyle dönüyor - MagazinOyunculuğa annelik molası vermişti: Yeni dizisi belli olduMehmet Ali Erbil’i taciz ile suçlayarak attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası! - MagazinTaciz mesajlarını ifşa etmişti! Hapis cezası aldıOkulda skandal konser: Rapçi Çakal’a valilikten soruşturma - MagazinOkulda skandal konser: Rapçi Çakal’a valilikten soruşturmaSıla Doğu tahliye olduktan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı! Bitkin hali dikkat çekti - MagazinTahliye olduktan sonra ilk paylaşım: Dua ediyorum!Yasa dışı bahsi teşvik eden fenomen Gaga Bulut tutuklandı - MagazinFenomen Gaga Bulut tutuklandıFenomenler soruşturmasında ifadelere ulaşıldı! İnanç Güngen tüm suçu eşi Neslim Güngen’e yıktı - Magazin'Kara para' soruşturmasında suçu eşine yıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...