Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses’in doktorundan ilk açıklama

Geçtiğimiz akşam verdiği Harbiye konserinde sağlık sorunundan bahseden ve sevenlerinden dua isteyen İbrahim Tatlıses’in geçirdiği 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Ünlü türkücünün doktoru Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “Normal odaya aldık, şu an serviste, keyfi yerinde. Gayet rahat, hiçbir sorunu yok” dedi.

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2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık dolayısıyla ameliyat oldu. Sağlık durumu merak edilen türkücünün doktoru operasyondan sonra açıklama yaptı.

“KEYFİ YERİNDE, BİR SORUN YOK”

Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatının 2,5 saat sürdüğü kaydedildi. Ardından ünlü isim tedbir amaçlı birkaç saat yoğun bakıma alındı. 2. Sayfa’da yer alan habere göre; sanatçının doktoru, açıklamasında “Normal odaya aldık, şu an serviste, keyfi yerinde. Gayet rahat, hiçbir sorunu yok” dedi.

İLK İŞİ AİLESİNİ SORMAK OLDU

Muhabirlerin “Narkozun etkisinden çıktıktan sonra ilk olarak ne söyledi?” sorusuna ise “Tabii ki ailesini sordu” diyerek cevap verdi.

ÇOCUKLARI YANINDAN AYRILMIYOR

Öte yandan kalp kapakçığı değişen İbrahim Tatlıses’i yoğun bakımda ilk ziyaret eden oğlu Ahmet oldu. Tatlıses daha sonra normal odaya alındı ve çocuklarıyla bir araya geldi. İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde’nin de babalarını görmek için hastaneye geldiği öğrenildi.

KONSERDE HELALLİK VE DUA İSTEDİ

72 yaşındaki türkücü geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava’da konser vermişti. Hayranlarından da helallik isteyen isim “Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.