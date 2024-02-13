Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler! 6 Şubat'ta tarihi surlar böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen iki büyük depremde Malatya'da tarihi surların yıkılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıl dönümünde deprem anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden en çok zarar gören illerden birisi olan Malatya'da tarihi surların yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TARİHİ KALE SURLARININ YIKILMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DEPREMLE BÜYÜK BİR TOZ BULUTU OLUŞTU

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.