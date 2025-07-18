Malatya'da tabela üretim fabrikasında patlama! Yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Malatya'da ahşap tabela üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.
Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Castplas Ahşap Tabela Üretim Fabrikası'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
3 KİŞİ YARALANDI
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar