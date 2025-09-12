Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler...

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvetten tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni ve arkadaşı, toplanan paraların zirai depoda saklandığını itiraf etti. Depodan külçe külçe altın ve yüklü miktarda döviz bulundu.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıktı.

RÜŞVETİ, BAŞKAN KARA'NIN TALİMATIYLA ALMIŞ

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. TRT Haber'den edinilen bilgiye göre Hüseyin Cem Gül; rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara’nın talimatıyla, Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan’a teslim ettiğini itiraf etti.

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler... - 1. Resim

ZİRAİ DEPODA SAKLAMIŞLAR

Gelişmelerin ardından savcılık Abdullah Doğukan Kayhan’ın da ifadesini aldı. Kayhan, alınan rüşvetleri Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler... - 2. Resim

Depoya yapılan operasyonda, gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın ile birlikte yarım milyon euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama kararı! ''Bilmiyordum'' demişti, gerçek ortaya çıktıBeşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti - GündemBeykoz Belediyesi'nde bir istifa daha!İmamoğlu 'sahte diploma' davasında hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı - Gündemİmamoğlu, aylık gelirini açıkladıBir kişinin dikkati milyonlarca yıllık gerçeği ortaya çıkardı! - GündemOnun dikkati milyonlarca yıllık gerçeği ortaya çıkardıİzmir'de 2 polisi şehit eden katil o günü bilerek seçmiş! Dikkat çeken DEAŞ detayı - GündemKatil meğer o günü bilerek seçmiş!Bakan Yerlikaya'dan 'Sami Yusuf' açıklaması: Silah bulundu, şüpheli yakalandı - GündemSami Yusuf'u öldüren şüpheli yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...