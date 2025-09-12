Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler...

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bilgiler ve görüntüler ortaya çıktı.

RÜŞVETİ, BAŞKAN KARA'NIN TALİMATIYLA ALMIŞ

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem Gül’ün ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. TRT Haber'den edinilen bilgiye göre Hüseyin Cem Gül; rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara’nın talimatıyla, Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan’a teslim ettiğini itiraf etti.

ZİRAİ DEPODA SAKLAMIŞLAR

Gelişmelerin ardından savcılık Abdullah Doğukan Kayhan’ın da ifadesini aldı. Kayhan, alınan rüşvetleri Başkan Kara'nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını söyledi.

Depoya yapılan operasyonda, gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın ile birlikte yarım milyon euro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.