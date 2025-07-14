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Manavgat Belediyesi Başkanvekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Manavgat Belediyesi Başkanvekilliğine CHP&#039;li Mehmet Çiçek seçildi
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manavgat Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek başkan vekili seçildi.

Belediye Meclisi, Kara'nın "rüşvet, irtikap ve zimmet" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP Grubu Mehmet Çiçek'i, AK Parti ve MHP ise AK Parti'li Meclis Üyesi Süleyman Öz'ü aday gösterdi.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda salt çoğunluğu alan aday çıkmadı. Üçüncü turda Öz 16 oy alırken, 20 oy alan Çiçek, Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

"NİTELİKLİ HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çiçek, yaptığı konuşmada, Manavgat halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına vekalet görevini üstlendiğini söyledi.

Bu süreçte siyasi görüşü, parti ve dünya görüşü ne olursa olsun herkesi birleştiren temel değerin Manavgat olduğunu vurgulayan Çiçek, "Manavgat'ımıza hizmet etmek, bu toprakların doğasına, tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 250 bini aşkın hemşehrimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak kesintisiz kapsayıcı ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Oylamayı, çok sayıda kent sakini de takip etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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