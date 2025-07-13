Manisa'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Manisalılar güne depremle uyandı. AFAD, Kırkağaç merkezli sarsıntı sonrası ilk verileri paylaştı. Bölgede artçılar sürüyor.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Manisa sallandı, ardından Muğla. Artçılar sürüyor, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

MANİSA'DA DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 06:34'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depreme uyanan insanlar kısa süreli panik yaşadı. Bazıları sokaklara çıktı. Bölgede artçıların sürdüğü öğrenildi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yok.

GÖKÇEADA'DA DEPREM

Ege'de sismik hareketlilik devam ediyor. Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 07:43 sularında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede iki gün önce de şiddetli bir sarsıntı meydana gelmişti.

MUĞLA'DA DEPREM

AFAD'ın son depremler listesinde Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen sarsıntılar da dikkat çekit.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.