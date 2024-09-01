Manisa'da korkutan deprem! İşte ilk veriler...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Manisa'dan geldi. Kandilli Rasathanesi Akhisar merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Manisa'da kaydedildi.
Merkez üssü Akhisar-Yenice olan depremin büyüklüğü 3 olarak duyuruldu. Saat 05:31'de gerçekleşen sarsıntının derinliğinin 12 kilometre olduğu tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi