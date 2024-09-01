Manisa'da korkutan deprem! İşte ilk veriler...

Son deprem haberi Manisa'dan geldi. Kandilli Rasathanesi Akhisar merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Manisa'da kaydedildi.

Merkez üssü Akhisar-Yenice olan depremin büyüklüğü 3 olarak duyuruldu. Saat 05:31'de gerçekleşen sarsıntının derinliğinin 12 kilometre olduğu tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.