Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme:

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Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.