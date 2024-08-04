Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı