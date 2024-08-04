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Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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