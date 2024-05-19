Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi. Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan aracıyla kaldırıma çıkan 74 yaşındaki Aladdin Yavaş, hafif yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi Aladdin Yavaş (74), Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda trafik kazası geçirdi. Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Aladdin Yavaş idaresindeki 48 JT 947 plakalı Nissan marka otomobil kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı.

HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi.