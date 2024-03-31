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Haberler > Gündem > Mansur Yavaş'tan 'balkon' konuşması: Az laf çok iş yaparsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz

Mansur Yavaş'tan 'balkon' konuşması: Az laf çok iş yaparsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz

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Gündem Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarda bulunuyor. Yavaş, "Az laf çok iş yaparsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"Tüm kadınlara, gençlere, emeklilere, STK'lara, kanaat önderlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerine atılan iftiralara rağmen aileme de çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta güçlerini yanında hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. 2019'da kazandığımız cümleleri tekrarlıyorum. Bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Seçim bitti, rozetimizi çıkaracağız ve 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz.

Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Bina kaybetti yeşil kazandı, imar baronları kaybetti, Ankaralı kazandı.

Kim olursa olsun iftira ve karalama yapan propaganda güçlerine bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. 

Az laf çok iş yaparsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz.

Ayaş Belediyesini de kazandık hayırlı uğurlu olsun. Etimesgut'ta çok öndeyiz. Gölbaşı'nda çok öndeyiz. Haymana'yı kazandık. Kalecik Belediyesi'ni kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok çok yakınız. Kahramankazan'da 2 bin oy öndeyiz. Mamak'ta öndeyiz.

Yüzde 60'ın üzerinde kazandık ama oy vermeyen yüzde 40'ı rahatsız edecek hiçbir şey yapmayınız. Zaten rahatsız olan oldu. Onların seçmenlerine de saygı duyup farkımızı göstereceğiz."


Düzenleyen:  - Gündem
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