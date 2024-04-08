Mardin'de acı kaza! Polis memuru aracı devirdi, 1 aylık bebeği can verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Şırnak'ta görevli polis memuru Ferhat B. otomobiliyle kaza yaptı. Aracın içinde bulunan 1 aylık oğlu Yiğit Ege B. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile eşi, 2 yaşındaki oğlu ve bir kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Ferhat B. idaresindeki otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
YİĞİT BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile eşi Zeynep B, 2 yaşındaki çocukları Aslan Efe B, Meliha B. (73) yaralandı. Çiftin 1 aylık bebekleri Yiğit Ege B. ise hayatını kaybetti.
ÇİFTİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat B. ile Meliha B'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücünün Şırnak’ta görevli polis memuru olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı