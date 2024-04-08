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Mardin'de acı kaza! Polis memuru aracı devirdi, 1 aylık bebeği can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mardin&#039;de acı kaza! Polis memuru aracı devirdi, 1 aylık bebeği can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Şırnak'ta görevli polis memuru Ferhat B. otomobiliyle kaza yaptı. Aracın içinde bulunan 1 aylık oğlu Yiğit Ege B. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile eşi, 2 yaşındaki oğlu ve bir kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Ferhat B. idaresindeki otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YİĞİT BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile eşi Zeynep B, 2 yaşındaki çocukları Aslan Efe B, Meliha B. (73) yaralandı. Çiftin 1 aylık bebekleri Yiğit Ege B. ise hayatını kaybetti.

ÇİFTİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat B. ile Meliha B'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücünün Şırnak’ta görevli polis memuru olduğu belirtildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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