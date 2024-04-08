Mardin'de acı kaza! Polis memuru aracı devirdi, 1 aylık bebeği can verdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 8 Nisan 2024 02:22 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 04:41 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Şırnak'ta görevli polis memuru Ferhat B. otomobiliyle kaza yaptı. Aracın içinde bulunan 1 aylık oğlu Yiğit Ege B. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile eşi, 2 yaşındaki oğlu ve bir kişi yaralandı.