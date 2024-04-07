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Basın Ekspres yolunde feci kaza! Polis servisi devrildi: Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de Basın Ekspres yolu üzerinde sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 6 polis hafif şekilde yaralandı.

Küçükçekmece Basın Ekspres yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi.

POLİSLERİ TAŞIYAN SERVİS DEVRİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

6 POLİS YARALANDI

Araç önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Minibüste bulunan 6 polis hafif şekilde yaralandı.

Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YOL TEK ŞERİDE İNDİ

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.

Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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