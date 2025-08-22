Marmara'da 288 yıllık Adalar fayı tehlikesi! Şener Üşümezsoy büyük deprem iddialarına cevap verdi

Silivri açıklarında ve Sındırgı'da meydana gelen 6.0'ın üstündeki iki büyük deprem paniğe neden oldu. Şiddetli artçılar devam ederken Marmara'da büyük deprem beklentisi gündemden düşmüyor. Deprem tahminleriyle öne çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bugün Marmara'da 288 yıllık bir fayda büyük bir deprem riski olduğuna yönelik açıklamaları gündeme geldi.

Şener Üşümezsoy söz konusu haberlere yönelik açıklama yaptı.

ADALAR FAYINDA BÜYÜK DEPREM RİSKİ!

Şener Üşümezsoy adına bugün çıkan haberlerde 1999 depreminden sonra bölgedeki fay modellerinin yanlış yorumlandığı, 1737'den beri kırılmayan Adalar fayında büyük bir deprem riski olduğu iddia edildi.

Haberlerde Üşümezsoy'un, "Kuzey Anadolu Fayı ne Bursa Ovası'ndan ne de İznik Gölü'nden geçiyor. Marmara'daki asıl risk Adalar fay hattından geçen ve iki kıtayı birbirinden ayıran doğu koludur. 1894 ve 1999'da kırılan da bu özel doğu koludur. Bu hat, 1894 ve 1999'da kırıldığı gibi gelecekte de büyük tehlike taşıyor" ifadeleri kullandığı öne sürüldü.

ÜŞÜMEZSOY O HABERLERİ YALANLADI

Marmara'da büyük deprem iddialarının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sosyal medyadan açıklama yaptı. Haberleri yalanlayan Üşümezsoy, "Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok" dedi.

Üşümezsoy aynı zamanda Youtube üzerinden de açıklayıcı bir video yayımladı.