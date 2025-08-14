Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama: 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili "İstanbul için öngörülen 8 büyüklüğünde deprem senaryosu geçerli değil. İstanbul’da kırılacak uzun bir fay yok, 23 Nisan’daki depremle zaten kırılmış bölge tamamlandı." demişti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı programda Üşümezsoy'un aksine İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacağının kesin olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'te katıldığı programda geçtiğimiz günlerde meydana gelen Balıkesir depremini değerlendirdi ve beklenen İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Görür, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremine ilişkin çıkan söylemleri eleştirdi.
"Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu." diyen Görür, "İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan halka yanlış bir şey pompalandı." dedi.
"İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLACAĞI KESİN"
'İstanbul'da deprem bitti' sözlerinin halkı yanılttığını vurgulayan Görür, "Böyle gereksiz, bilime dayanmayan, bilim dünyasına sunulmayan verilere göre söylemler halka iletildi. Bıraktılar bu işi. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Kumburgaz fayı derseniz, çok büyük bir kısmı, toplam 65-70 kilometre uzunluğu olursa, en fazla 15 kilometresi kırıldı, geri kalanı duruyor. Adalar fayı duruyor. Bunların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir depremin olacağı kesin." diye konuştu.
"7'nin üzerinde olan bir depremle 6,1'lik veya 6,2'lik depremin oluşturacağı hasar aynı değildir." diyen Görür, "İstanbul'daki yapı stoğunu düşünürseniz, bu bizi çok büyük acılara iter." dedi.
Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Balıkesir depreminin ardından şunları söylemişti:
"İSTANBUL'DA KIRILACAK UZUN BİR FAY YOK"
"Risk var diyenlerin iddialarına göre 130 km’lik bir hat olması gerekir, ancak böyle bir hat yok. Uzun yıllar İstanbul için öngörülen 8 büyüklüğünde deprem senaryosu geçerli değil. İstanbul’da kırılacak uzun bir fay yok, 23 Nisan’daki depremle zaten kırılmış bölge tamamlandı. Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasında kırık veya artçı yok, bu bölgede fay bulunmuyor. Adaların üzerinde aktif fay hattı yok, deprem enerjisi bu bölgeye gelmiyor. Depremin enerjisi Gemi Körfezi ve Orhangazi’ye yöneliyor, İstanbul’a değil."