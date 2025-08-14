Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'a cevap gibi açıklama: 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin

Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'te katıldığı programda geçtiğimiz günlerde meydana gelen Balıkesir depremini değerlendirdi ve beklenen İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Görür, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul depremine ilişkin çıkan söylemleri eleştirdi.

"Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu." diyen Görür, "İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan halka yanlış bir şey pompalandı." dedi.

"İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLACAĞI KESİN"

'İstanbul'da deprem bitti' sözlerinin halkı yanılttığını vurgulayan Görür, "Böyle gereksiz, bilime dayanmayan, bilim dünyasına sunulmayan verilere göre söylemler halka iletildi. Bıraktılar bu işi. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Kumburgaz fayı derseniz, çok büyük bir kısmı, toplam 65-70 kilometre uzunluğu olursa, en fazla 15 kilometresi kırıldı, geri kalanı duruyor. Adalar fayı duruyor. Bunların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir depremin olacağı kesin." diye konuştu.

"7'nin üzerinde olan bir depremle 6,1'lik veya 6,2'lik depremin oluşturacağı hasar aynı değildir." diyen Görür, "İstanbul'daki yapı stoğunu düşünürseniz, bu bizi çok büyük acılara iter." dedi.

