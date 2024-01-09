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    Marmara'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Deprem uzmanlarının sık sık uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesi'nde artan sarsıntılar vatandaşlara büyük korku yaşattı. Son deprem haberi gece saatlerinde Bursa'dan geldi. AFAD depremin hemen ardından ilk verileri paylaştı...

    Marmara&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşadı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Deprem uzmanlarının son günlerde özellikle Marmara Bölgesi'ne dikkat çekmeleri bölge halkına büyük korku yaşatırken, sarstıların artması paniği de beraberinde getirdi. Son deprem Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında oldu. 

    AFAD 3,1 OLARAK DUYURDU

    AFAD verilerine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.56'da meydana gelen depremin derinliği 10.63 kilometre olarak ölçüldü.

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    Haberler > Gündem > Marmara'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
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