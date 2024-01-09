Marmara'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

9 Ocak 2024 06:51 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 06:54

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşadı. 50 bin 783 kişinin öldüğü, 107 bin 204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu aynı korku sardı. Deprem uzmanlarının son günlerde özellikle Marmara Bölgesi'ne dikkat çekmeleri bölge halkına büyük korku yaşatırken, sarstıların artması paniği de beraberinde getirdi. Son deprem Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında oldu.

AFAD 3,1 OLARAK DUYURDU

AFAD verilerine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.56'da meydana gelen depremin derinliği 10.63 kilometre olarak ölçüldü.

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