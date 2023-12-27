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    Japon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı: Fay rahatlamadı, orada halen...

    Olası İstanbul depremi gündemdeki yerini korurken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1'lik depreme dikkat çekti. 5.1'lik depremin bin kat daha küçük olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını halen orada güç olduğunu söyledi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da beklenen 7 ve üzeri deprem ihtimali endişe kaynağı olmaya devam ederken yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara için ürküten uyarı geldi. 

    Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi.

    'DOMİNO TAŞI GİBİ SIRA SIRA GİDİYOR'

    Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

    Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.

    Japon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı: Fay rahatlamadı, orada halen...
    Yoshinori Moriwaki

    Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

    'FAY RAHATLAMADI, HALEN GÜÇ VAR'

    Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Gündem > Japon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı: Fay rahatlamadı, orada halen...
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