Üç gün önce Bursa'yı uyarmıştı, bu kez İstanbul'a değindi: Büyük depremin habercisi...

5 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:31

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa Gemlik Körfezi'nde dün 3 dakika arayla meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Yalova ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrası akıllara 'olası İstanbul depremi' geldi. Bu sarsıntıların büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu olurken, uzmanlar peş peşe açıklamalarda bulundu.

3 gün önce açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşebileceğini söylemişti. Dün meydana gelen deprem sonrası Moriwaki'den yeni bir açıklama daha geldi. "Bu deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi, yoksa habercisi mi?" sorusuna CNN Türk canlı yayınında cevap verdi.

"BU BÖLGEDE DEPREM OLABİLİR"

"Türkiye’de 6 tane plaka var; Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege" diyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bu levhalar şimdiye kadar biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 sene kırılmadı ama kırılmaya başladı. Şimdi her yerde kırılmalar başladı. Dünkü deprem Kuzey Anadolu fay hattının güney kolunu kırdı ama Kuzey kolu daha tam kırılmadı. Bu Marmara bölgesinde 4-5 gibi depremler sık sık görüldükten sonra burada büyük deprem beklenebilir. Bu bölgede deprem olabilir" dedi.

İZMİR'DE TEKRAR DEPREM GÖRÜLEBİLİR"

İzmir'de meydana gelen depreme değinen Japon uzman, "İzmir’de deprem oldu ancak kendi fay hakkını daha kırmadı" dedi. Moriwaki, "İzmir’de tekrardan deprem görülebilir" diyerek bölgeyi 'tehlikeli' olarak işaret etti.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER VEBÖLGELER HANGİLERİ?

Fay hattı üzerindeki illere ve bölgelere değinen Moriwaki, şu açıklamalarda bulundu:

"4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Van'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var."

"DEPREMLERİ SIK SIK GÖRMEYE BAŞLADIĞIMIZ ZAMAN..."

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası İstanbul depremiyle ilgili 4 bölgeye dikkat çekmişti. Yeni açıklamalarda bulunan Moriwaki, "Dün sadece 1 tane yaşandı. Depremleri sık sık, haftada 1, günde bir veya gün içerisinde birkaç kez görmeye başladığımız zaman büyük depremin habercisi diyebiliriz. Mesela Kahramanmaraş’taki gibi. Burada büyük deprem gelmeden önce sık sık depremler yaşandı. Sonrasında büyük deprem oldu. Yani bir tane deprem olması hemen büyük deprem olacak anlamına gelmez. Art arda depremler olursa bunu bir işaret olarak algılayabiliriz. Büyük deprem yaklaşırken 10 kere, 20 kere, art arda deprem sıklıkları yaşanacak" dedi.