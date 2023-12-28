Bakan Özhaseki 'Süre doldu' diyerek açıkladı! "Tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak"

28 Aralık 2023 21:07 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 21:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CNN Türk'de deprem sonrası dönüşüm çalışmalarını açıkladı.

Hatay'da konuşan Özhaseki, "2 büyük ve uzun deprem ile karşı karşıya kaldık. Hasar 100 milyar doları aştı. 85 milyon ayaktaydı, kimse rahat huzurlu bir çorba içmedi. Ben haccını erteleyip AFAD'a para yatıran büyüklerimizi biliyorum. Çocuklar kumbaralarından bağış yaptılar." diyerek 6 Şubat'ta yaşananları hatırlattı.

Bakan Özhaseki konuşmalarına şöyle devam etti;

'BİN KONUT 15 GÜN SONRA TESLİM EDİLECEK'

Deprem olduktan sonra arkadaşlarımız hazine alanlarında zemin etütleri yapılarak 1-2 ay içinde inşaatlara başlamışlar. Hızlı hareket edebilmek adına yapıldı bunlar. Hazine arazisi seçme nedenimiz mülkiyet meselesi. Başladığımız inşaatlardan bir bölümü bitmek üzere. Şu an olduğumuz yerde örneğin 1000 tane konutun teslimi 15-20 gün içinde yapılacak. Kira yardımında bulunduğumuz aileler var. Bir an önce buraları bitirelim ki hemen kura çekilsin, evler teslim edilsin, burada rahatça otursunlar istiyoruz. Buralarda TOKİ tünel kalıp sistemi ile en sağlam evleri yapıyor.

REZERV ALAN TARTIŞMASI

Kentsel dönüşüm yasası 11 sene önce çıktı. 2 milyon konut dönüşmüş. Kentsel dönüşüm yaparken çöküntü yerleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir yandan diyoruz ki sen yerinde yapmak istiyor musun, sana para verelim sen kendin yaptır. Böyle birçok koldan yaptırmaya çalışıyoruz. Yeni yerleşim alanı diye bir tabir var yeni düzenlemede. Onun dışında kanunda bir değişiklik yok. Eğer vatandaş derse ki bizim burayı rezerv ilan etmeyin, tamam etmiyoruz.

Çukur eylemleri vardı hatırlayın. Bir mahalleye gelmişler düşünün 500 konutu siper yapmışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Biz devlet olarak bunları yapıp tekrar vatandaşa vermek zorundayız. 50 sene çabalasanız mutabakat alamazsınız buradan. Rezerv alan bizim işimizi kolaylaştırıyoruz. Konutları bir an önce yapıp, hak sahiplerine dağıtıyoruz.

HATAY'DA SON DURUM

40 milyon dolarlık ihale yaptık, binlerce kazık çakıyoruz şu an. Aşağıdaki sert zeminleri bulana kadar 15 metre gibi kazık çakıyoruz ve sağlam zemini buluyoruz. Biz yaptığımız konutlardan en yakınlarını vermeye çalışacağız. Elimizde ne kadar imkan varsa, vatandaşlara göstereceğiz. Nereden istiyorlarsa, oradan konutlarını vermeye çalışacağız.

Bugün Kültür Turizm Bakanımızla birlikte geldik buraya. Tarihi eserlerin nasıl korunacağını anlattı. Her türlü dini yapı geçmişte olduğu gibi ayağa kalkacak yeniden. Bir taraftan rezerv alanları yaparken, merkezdeki caddeleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da binlerce insan yerinde dönüşüme kendi başladı. Yerinde dönüşümde biri bize numune olarak yaptığı evi gönderdi örneğin. Belediyeler de bu konuda devreye girsinler, ön ayak olsunlar.

'KÖY EVLERİNİ ÇELİKTEN YAPIYORUZ'

Çelik evlere yöneldik çünkü uzman isimler 'Çelikten yapın' evleri dedi. 50 bin civarında programladık. Köylerdeki bütün köy evlerini böyle yapıyoruz. Çalışmalarda parti gözetmiyoruz. 1-2 yıl içinde tüm şehirlerimiz ayağa kalmış olacak. 2024 yılın sonuna doğru artık buralarda hayat yeniden başlayacak.

"MARMARA'DA UZMANLAR 'SÜRE DOLDU' DİYOR, 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Hocalarımın ısrarla kırılacağını söylediği yerler var. Eğer 500 yıllık bir arayla oluyorsa bu depremler, süre dolmuş gözüküyor. Marmara'da 7,3 büyüklüğünde deprem bekleniyor.İnsanoğlunun burada yapması gereken, konutlarını, iş yerlerini sağlamlaştırmak. Bundan başka hiçbir yolumuz yok. İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapı var. En riskli olanların sayısı 600 bin ve acil dönüştürülmesi gerekiyor. Biz yeni düzenleme ile beraber eğer vatandaşların yarısından bir fazlası istiyorsa dönüşümü yapıyoruz.

Yarısı bizden kampanyasını başlattık. Destek paketi açıkladık. İstanbul'da rüzgarda yıkılacak evler var. 100 bin lira sana para verelim diyoruz, çık evini bul. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk.

"İSTANBUL'DA 12 YERDE REZERV ALAN BELİRLEDİK"

Kampanya ile 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz.

Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak.