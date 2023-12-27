Prof. Dr. Naci Görür Çankırı depremini değerlendirdi: Endişelendiği bölgeyi açıkladı

27 Aralık 2023 18:06 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 18:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çankırı'da meydana gelen son depremi değerlendirdi.

ENERJİ AKTARACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Depremin, Kuzey Anadolu fay hattında meydana geldiğini belirten Görür, "Deprem KAF üzerinde ve Kırıkkale-Çankırı arasında uzanan normal fayın KAF’a yaklaştığı bölgede." dedi.

Görür, Çankırı'daki depremin olası İstanbul depremine etkisi ilişkin olarak da, "Fayın bu bölümü, daha önce kırıldı. Dolayısıyla Marmara'daki devamına enerji aktarmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ENDİŞE DUYUYORUM

Görür, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Erzincan-Bingöl arasındaki ve Marmara Bölgesi'ndeki fayın kırılmadığını belirten Görür, "Bu bölgeden endişe duyuyorum." dedi.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.