Naci Görür’den Malatya’daki deprem sonrası korkutan uyarı! 6 Şubat’ı işaret etti, yetkililere seslendi

27 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:41

Malatya’da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

Yıl başından beri çok sayıda artçı sarsıntı yaşayan Malatya’daki son deprem korkuya neden olurken ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, yine 6 Şubat'ı işaret ederek yetkililere seslendi.

"STRES YÜKLENDİĞİNİ ANLIYORUZ"

Görür, açıklamasında şunları söyledi;

Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da ,4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayının Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle

MALATYA 6 ŞUBAT’TA AĞIR YARA ALDI

6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 şiddetli depremlerden etkilenen Malatya büyük yara almıştı. Kentte binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında da 5 ve üzeri depremlerle gündeme gelmişti.