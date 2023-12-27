Naci Görür’den Malatya’daki deprem sonrası korkutan uyarı! 6 Şubat’ı işaret etti, yetkililere seslendi
Profesör Dr. Naci Görür, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 10:55 sularında meydana gelen depremi değerlendirdi. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremleri işaret eden Görür, “Malatya Fayının Maraşta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz.” dedi.
Malatya’da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Yıl başından beri çok sayıda artçı sarsıntı yaşayan Malatya’daki son deprem korkuya neden olurken ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, yine 6 Şubat'ı işaret ederek yetkililere seslendi.
"STRES YÜKLENDİĞİNİ ANLIYORUZ"
Görür, açıklamasında şunları söyledi;
Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da ,4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayının Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle
MALATYA 6 ŞUBAT’TA AĞIR YARA ALDI
6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 şiddetli depremlerden etkilenen Malatya büyük yara almıştı. Kentte binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında da 5 ve üzeri depremlerle gündeme gelmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi