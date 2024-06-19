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Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmaray'da yolcular arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi adeta savaş alanına dönerken, o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bugün Marmaray'ı kullanan vatandaşlar, Sirkeci durağında yaşanan kavgayla neye uğradığını şaşırdı.

Trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, diğer yolcular kavganın taraflarını güçlükle ayırdı.

SEBEBİ 'EL ELE TUTUŞMA' İDDİASI

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre kavga, Marmaray'da el ele tutuşan çifte bir gencin tepki göstermesi ile başladı. Gencin gösterdiği tepkiye ailesi de katılınca el ele tutuşan çift ile genç ve ailesi arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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