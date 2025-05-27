Masaj salonuna baskın! Ne dolaplar çevirmişler... 7 kadın kurtarıldı

Adıyaman'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen mekana baskın yapıldı. Operasyonda 7'si mağdur kadın olmak üzere 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu takibe alındı.

İlgili Haber Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kamera karşısında konuşma yapacak

7 KADIN KURTARILDI

3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda masaj salonu ile tespit edilen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7'si mağdur kadın ile 7'si şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünlerin ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile 7 mağdur kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.