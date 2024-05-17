Maviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Mayıs 2024 09:08 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 09:20 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.