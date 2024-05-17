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Maviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü
Heykeltıraş, Heykel, Madenci, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yaklaşık iki yıl önce boyanan ve tepkilere neden olan madenci heykelinin orijinal olan bronz rengine geri döndürülmesi için kazıma işlemi yapıldı.

Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına yapılan heykel, 2020'de yol düzenlemesi sırasında yeri değiştirilerek kavşaktaki refüjün içine konuldu.

Maviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü - 1. Resim

BOYANDIKTAN SONRA TEPKİ ÇEKTİ

Bronz heykel, zaman içerisinde zarar gördüğü gerekçesiyle 27 Ekim 2022'de belediye tarafından yağlı boyayla boyandı. Madencinin eli ve yüzü siyah, kıyafetleri mavi, bareti ve çizmesi de sarı boyayla renklendirildi. Çizme ise daha sonra siyaha boyandı. Boyanan haliyle bir dönem tepki çeken madenci heykelinin boyası, yaklaşık iki yıl sonra belediye ekipleri tarafından kazıma işlemi yapılarak orijinali olan bronz rengine döndürülmeye çalışıldı.

Maviye boyanması tepki çekmişti! Madenci heykelinin boyaları söküldü - 2. Resim

Ekipler heykelin üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıdı. Kazınan heykelde eski boya kalıntıları olduğu görülürken baretteki sarı boya aynı bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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