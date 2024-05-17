Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor! 6 aydır planlanıyordu

MHP lideri Bahçeli’nin “Birkaç polis müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemez” çıkışının önemine işaret eden Elmalı “Devlet otoritesi sarsılmadan bu iş çözülmeli” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İlk defa eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirmesi sonrası ortaya çıkan ve 17/25 komplosunun iz düşümü olarak yorumlanan Ankara Emniyeti merkezli gelişmeler ülke gündemindeki yerini koruyor. Gelişmeleri gazetemize değerlendiren Hukukçu Ebubekir Elmalı, hiçbir şeyin birdenbire olmadığını, planlı bir geçmişten geldiğini söyledi.

GİZEMLİ İŞLER

Elmalı “Kriz, 6 aydır zaten ben geliyorum diyordu. Yargı-polis denkleminde garip gelişmeler yaşanıyordu. Ayhan Bora Kaplan aslında bir sembol. Bu tekil hadise kimseyi yanıltmasın. Sistemli bir arka plan hazırlığı var. Aylarca arka plan hazırlığı yapıldı. Olay birkaç polis, yargıç ve savcıdan ibaret değil. Başsavcı vekilinin önüne bazı siyasi isimlerin getirildiğini bizzat biliyorum. Gizli tanık Sertçelik gibi 7-8 mafya liderine tutuklanmama garantisi verildi” dedi.

MUHALİF MEDYA

Elmalı, şunları söyledi: Olay herhangi bir rant, mevki, mafya kavgasından çok daha büyük boyutta. Özellikle yargı ayağı çok önemli ve mutlaka çözülmeli. Gelinen noktaya dair çok sayıda emare zaten vardı. Mesela bazı başsavcı vekilleri pasifize edildi. Hadisenin emniyet-yargı ayağı çok iyi irdelenmeli. Çünkü yargı boyutu olmadan bugünkü boyuta evrilme şansı yoktu. Muhalif medya kasıtlı olarak olayı küçültüyor. İşin gerçek boyutu ise bunu hepimiz bir beka sorunu olarak görmek zorundayız.

GRİ ALANLAR VAR

Emekli Askerî İstihbarat Dairesi Başkanı Korgenaral İsmail Hakkı Pekin de, olayın 28 Şubat ile benzerlik gösterdiğini söyleyerek “FETÖ en önemli iç aparat ve oralardan emir bekleyen çok sayıda hücreleri mevcut. Son yaşananlar bize yeni bir darbe hazırlığının olduğuna dair güçlü göstergeler sunuyor. Ciddi anlamda gri noktalar var ve bunların aydınlatılması zorunlu. Ayrıca Serdar Sertçelik’in yurt dışına nasıl çıktığı, kimlerden destek gördüğü gibi hususlar yine olayın dış servisler boyutu ile ilgili ciddi kuşkular doğurmakta. Bugün şahitlik ettiğimiz bu olaylar 28 Şubat’tan ciddi izler taşıyor. Son yaşananlar bize yeni bir darbe hazırlığının olduğuna dair güçlü göstergeler sunuyor” dedi.

HAREKETE GEÇTİLER

Emniyet istihbarat Eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ise, şu değerlendirmeyi yaptı: Küresel patronaj yeni bir bölge vizyonu geliştirdi. Türkiye bu değişim sarmalının tek oyun bozan gücü… Hedef karmaşa zemini oluşturmak ve yönetilemeyen Türkiye algısını içeride ve dışarı da yerleştirmek. Etki ajanları da verilen role paralel bulundukları yerlerden sürece destek sağlıyor. Siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve STK’lar düzeyinde bir çok yapı ve şahıs harekete geçirildi. Hedef karmaşa zemini oluşturmak ve yönetilemeyen Türkiye algısını içeride ve dışarı da yerleştirmek. Nihai hedefleri Erdoğansız Türkiye… FETÖ bu noktada birinci aparat. Yine büyük riskler alarak bazı çılgınlıklara kalkışacaklar.

4 GÖZALTI KARARI DAHA

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ile ilgili Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve üç sivil gözaltına alındı. Öner ifade verdikten sonra serbest kaldı.

GÖZLER MÜFETTİŞ RAPORUNDA, CEVAP ARAYAN SORULAR!

● Gizli tanık yurt dışına nasıl kaçırıldı?

● Polisler neden siyasileri ifade listesine sokmaya çalıştı?

● Sanık sorgudayken niçin bir gazeteciyle görüştürülmek istendi?

● Yıllar önce kovuşturulmaya gerek yok diye kapatılan dosyalar, neden tekrar açıldı? Burada başka bir hedef mi var?

● Bütün bu sorulara mülkiye müfettişleri cevap arıyor. Açıklayacağı rapor sis perdesini aralayacak.