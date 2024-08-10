Meclis'e Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısı! MHP tavrını belli etti

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve TİP; TBMM'yi, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sert bir açıklamayla toplantıya katılmayacaklarını duyurdu.

Bazı muhalefet partileri, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı sonrası TBMM Genel Kurulunun 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak başvuru dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu. Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Meclis'te ortak açıklama yaptı.

TBMM 16 AĞUSTOS'TA CAN ATALAY İÇİN TOPLANACAK

Gökhan Günaydın, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ortaya çıkan durumunun görüşülmesi ve uygun bir karara bağlanması amacıyla TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmak üzere toplanan imzaları, Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Günaydın, Meclis Başkanlığına sundukları çağrı metninde, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, TİP ve EMEP'in temsilcilerinin genel başkan, grup başkanvekili ve milletvekillerinin imzalarının bulunduğunu kaydetti.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın 31 Ocak 2024'te TBMM'de okunduğunu anımsatan Günaydın, Anayasa'nın 153. maddesinin çok açık bir hükme sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Biz bugün Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında bir kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşürülmediğini, düşmediğini, 14 Mayıs'tan bu yana devam ettiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede diyoruz ki '16 Ağustos'ta saat 14.00'te TBMM'yi lütfen çağırın ve bu görüşmeyi yapın'. Bu, TBMM Başkanı açısından bir takdir yetkisi değil bir bağlı yetkidir."

Günaydın, Meclisi tatil döneminde toplantıya çağırma yetkisinin Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanı'na ve üye tam sayısının beşte biri kadar milletvekiline verildiğini aktararak şöyle devam etti: "Biz çok daha fazla milletvekili imzasıyla bu başvuruyu yapmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı en geç 7 gün içerisinde Meclisi toplantıya çağırmak zorunda. Bu görüşmenin sonucunda umuyor ve diliyoruz ki hukuka uygun davranılır. Bu ayıbın Türkiye'nin üzerinden derhal kaldırılması gerekmektedir. Biz bu bağlamda 16 Ağustos tarihli görüşmeden Türkiye'nin anayasal düzenine ve hukuk çerçevesine uygun bir kararın çıkmasını bekliyoruz."

MHP'DEN CAN ATALAY KARARI

Gelişmeler takip edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yalçın, "Bilindiği üzere TBMM, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partimizin görüşü daima açık ve net olmuş; verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez.

"VATAN HAİNİNİN DURUMUYLA GÜNDEMİ İŞGAL ETMEK YANLIŞTIR"

Üstelik Türkiye'nin bunca önemli meselesi varken, gerek Rusya-Ukrayna çatışması ve gerekse İsrail'in hem Filistinlilere hem bölge ülkelerine yönelik alçakça saldırıları sürerken, bu yüzden bütün Ortadoğu ve hatta dünya diken üstündeyken, Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır. CHP, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaktadır. CHP; boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi, beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi hâline getirmiştir. CHP; hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasi emellerine vasıta kılmaya cüret etmekte, hem de kamuoyunu gürültüye boğarak ülkemize vakit kaybettirmektedir.

"VEKİLLERİMİZİN HİÇBİRİ KATILMAYACAK"

Ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için olağanüstü toplantı daveti, yüce parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Dem'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz. Her ne kadar TBMM başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."