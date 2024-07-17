Meclis'te başıboş köpek tartışması! "Çocuklar öldürülürken tepki göstermiyorsunuz"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda AK Parti ve DEM Partili isimler arasında gerginlik çıktı.

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

FOTOĞRAF GÖSTERDİLER

Muhalefet partileri milletvekilleri salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, toplantı salonunun değiştirilmesini istedi. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi bu talebe olumsuz cevap verince milletvekilleri tepki gösterdi. Toplantıda AK Parti milletvekilleri ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı. AK Parti milletvekilleri, toplantıda sokak köpeklerinin yaraladığı çocukların fotoğraflarını gösterdi.

"KİMİN NASIL SÖZ TALEP EDECEĞİ BELLİDİR"

Tepki sesleri yükselirken Kirişçi “Burada kimin nasıl söz talep edeceği bellidir. İlk tez toplantı yapılmıyor." dedi. DEM partililer ise kendi davet ettikleri STK’ların içeriye alınmadığını söyledi. Tartışmaların ardından görüşmeye 30 dakikalık ara verildi.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN BÖYLE TEPKİ VERMİYORSUNUZ"

O anları anlatan TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman, “AK Partili vekiller ‘Çocukları dağa kaçırırken, onları öldürürken tepki göstermiyorsunuz ama başıboş köpeklerin öldürülmesini burada tartışıyorsunuz’ diyerek DEM Partililere yüklendi. Gergin dakikalar yaşandı" dedi.