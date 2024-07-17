Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meclis'te başıboş köpek tartışması! "Çocuklar öldürülürken tepki göstermiyorsunuz"

Meclis'te başıboş köpek tartışması! "Çocuklar öldürülürken tepki göstermiyorsunuz"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tbmm, Hayvanları Koruma Kanunu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda AK Parti ve DEM Partili isimler arasında gerginlik çıktı. 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

FOTOĞRAF GÖSTERDİLER

Muhalefet partileri milletvekilleri salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, toplantı salonunun değiştirilmesini istedi. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi bu talebe olumsuz cevap verince milletvekilleri tepki gösterdi. Toplantıda AK Parti milletvekilleri ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı. AK Parti milletvekilleri, toplantıda sokak köpeklerinin yaraladığı çocukların fotoğraflarını gösterdi.

"KİMİN NASIL SÖZ TALEP EDECEĞİ BELLİDİR"

Tepki sesleri yükselirken Kirişçi “Burada kimin nasıl söz talep edeceği bellidir. İlk tez toplantı yapılmıyor." dedi. DEM partililer ise kendi davet ettikleri STK’ların içeriye alınmadığını söyledi. Tartışmaların ardından görüşmeye 30 dakikalık ara verildi.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN BÖYLE TEPKİ VERMİYORSUNUZ"

O anları anlatan TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman, “AK Partili vekiller ‘Çocukları dağa kaçırırken, onları öldürürken tepki göstermiyorsunuz ama başıboş köpeklerin öldürülmesini burada tartışıyorsunuz’ diyerek DEM Partililere yüklendi. Gergin dakikalar yaşandı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel 'sokak köpekleri düzenlemesine' sert çıktı: CHP'li belediyeler hayvanları öldürmeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB 3 ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladı - GündemTÖDEB 3 ülkeyi kapsayan pazar araştırması raporunu yayımladıBeşiktaş'taki gece kulübündeki faciada savunmalar alınıyor! "Bu takdir-i ilahidir, iflasın eşiğine geldim" - Gündem"Takdir-i ilahidir, iflasın eşiğine geldim"Bu kadar da olmaz! 2 bardak nar suyunu 1.200 TL'ye sattı, zabıta devreye girdi - Gündem2 bardak nar suyunu sattığı para şoke ettiİYİ Partili Kürşad Zorlu ile CHP'ye geçmesi için ikna görüşmesi yaptığı iddia edilen Gökhan Günaydın'dan açıklama - Gündemİç siyaseti karıştıran 'transfer' iddiasına cevapKarın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rahminden 5 kilogramlık kitle çıktı - GündemKarın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Hayatını şokunu yaşadıTürk Silahlı Kuvvetleri ırak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristi öldürdü - GündemIrak ve Suriye'nin kuzeyi bombalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...