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Meclis’te misafir krizi: CHP - Yeni parti

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Meclis’te misafir krizi: CHP - Yeni parti
Başlık ResmiMeclis’te misafir krizi: CHP - Yeni parti

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim Meclis koridorlarına taşındı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, odası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamının karşısında bulunduğu için koridora şerit çektirdi. Emir'in, Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gelen konuklardan rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı öne sürüldü.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP ile Yeni Parti arasındaki kriz, grup koridorlarında da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamları karşı karşıya olan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Meclis’teki odasının önüne şerit çektirdi.

Emir’in, Kılıçdaroğlu’nun odasına gelen konuklardan rahatsız olduğu gerekçesiyle bu şeridi çektirdiği iddia edildi.

MECLİS KORİDORUNDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

TBMM'de kaydedilen görüntülerde, Murat Emir'in makam odasının önüne metal ayaklarla desteklenen bir şerit yerleştirildiği görüldü. Şeritle birlikte odanın önündeki geçiş alanının diğer bölümden ayrılması dikkat çekti. Söz konusu uygulamanın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçilerinden kaynaklandığı iddiasına ilişkin ise Emir'den henüz bir açıklama gelmedi.

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