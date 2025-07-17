Melih Gökçek'ten bomba Bülent Arınç açıklaması! "Türkiye ilk defa duyacak" deyip tek tek anlattı

Konuk olduğu programda açıklamalar yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi olayları dönemini anlatırken "Aslında Bülent Arınç'ı başbakan yapacaklardı, o tarihlerde başbakanlık bekliyordu" dedi. Gökçek ayrıca geçmişte yaşadıkları bir hadiseyi "İlk kez bahsediyorum, Türkiye ilk defa duyacak" diyerek anlattı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı programda Gazeteci Nuray Başaran'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ARINÇ O TARİHLERDE BAŞBAKANLIK BEKLİYORDU"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili iddialarda bulunan Gökçek, "Gezi olaylarından sonra aslında Bülent Arınç'ı başbakan yapacaklardı. Hani o 'Mesaj alınmıştır' falan demişti ya... O tarihlerde başbakanlık bekliyordu. Bir beklentisi vardı onun. O işi bozan adam Melih Gökçek. E Gökçek'i sever mi o?" dedi.

"ERDOĞAN'IN YERİNE ARINÇ'IN GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Tayyip Erdoğan'ın bilgisi olup olmadığını bilmediğini belirten Gökçek, şöyle devam etti: "O zaman bana kendi çevrem bunu anlattı, niyetlerini ortaya koydular. Bülent Bey de benle de konuşan FETÖ’cüler vardı. Ben eskiden konuşmuyor muydum FETÖ’cülerle? Gezi olayları 15 Temmuz'dan önce olan bir olay. Erdoğan'ın siyasi ömrünün bittiğini ve onun yerine başbakan olarak Arınç'ın getirileceğini anlattılar.

(İsimleri verebilir misiniz size?) Veremem. (Peki herhangi bir durumda, Bülent Arınç’a cevap hakkı doğduğunda bu isimleri o zaman verebilecek misiniz?) Cevap hakkı var, Bülent Arınç ‘yoktur’ desin. Cumhurbaşkanı bana ne sorsa söyler, cevap veririm.

(Sayın Cumhurbaşkanı diyelim ki yarın sizi çağırdı ve bunu sordu.) Tabii aktarırım. Niye aktarmayayım?

ARINÇ'IN ESKİ AÇIKLAMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Bülent Arınç, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir ifade kullandı. Kendisi Başbakan Yardımcısı, Davutoğlu ise Başbakan o sırada. HDP’lilerle o dönemde İstanbul'da Dolmabahçe’de bizim bakanlar görüşme yaptı. Bu Dolmabahçe'deki görüşmeyi Bülent Arınç dile getirip, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi vardır. Erdoğan Bakanlar Kurulu'na müdahale ediyor. Buna Bakanlar Kurulu müdahale etmesin. Biz Bakanlar Kurulu olarak buradayız. Biz ne yapacağımızı biliriz' dedi.

"KONUŞMALARI ÇOK AĞIRIMA GİTTİ"

Bu benim ağrıma gitti. Niye ağrıma gitti? Recep Tayyip Erdoğan benim liderim. Davutoğlu da başbakanım. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ı da başbakanı da eziyor. Bu benim çok ağrıma gitti. Ağrıma gidince havaalanında Tayyip Bey'i karşıladım, İstanbul'dan geliyordu. Bunu ilk defa anlatıyorum. Türkiye ilk defa duyacak. Dedim ki, 'Sayın başbakanım. Ben bu adam hakkında konuşma yapacağım. Bu sizin hakkınızdaki konuşmaları benim çok ağrıma gitti.' O da 'Olmaz Melih. Konuşma' dedi. Yürüdük şöyle bir 30 adım sonra tekrar 'Cumhurbaşkanım bu bana ait bir şey sizi ilgilendirmiyor. Sadece bilginiz olmasını istiyorum ben. Bu adam hakkında konuşacağım' dedim.

"BİZ GEREKENİ YAPARIZ' DEMİŞLER"

'Olmaz Melih, Konuşma' dedi ikinci defa. Ondan sonra bindi arabaya. Açtım kapıyı şöyle kapatmadan, 'Cumhurbaşkanım ben bununla ilgili konuşacağım. Haberiniz olsun' dedim. Onun üzerine tweet attım. Ailesinin bunun FETÖ ile olan ilişkilerini anlattım. Bu adam bu sözleriyle, cumhurbaşkanına yaptığı sözlerle çok büyük bir yanlışlık yapıyor. Ondan sonra attığım tweet üzerine bakanlar kurulu toplantısı var. Bakanlar Kurulu toplantısında 'Melih’le ilgili konuşma. Biz gerekeni yaparız' demiş Başbakan Davutoğlu. O çıktı kürsüye dayanamadı, konuştu ve o arada da bu parsel parsel lafını etti"