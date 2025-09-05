1181 iş yerinde denetim! Yüz binlerce lira ceza kesildi

Mersin'de iş yerlerine yapılan denetimler sıklaştırıldı, kurallara uymayan işletmeler denetimden kaçamadı.

Mersin Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fiyat etiketinde oynama ve haksız fiyat artışı yaptığı anlaşılan iş yerlerine 626 bin 868 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

1181 İŞ YERİNDE 60 BİN ÜRÜN İNCELENDİ

Ekipler yapılan saha çalışmasında, 1181 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 60 bin 813 ürünü inceledi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 626 bin 868 lira idari para cezası verildi.