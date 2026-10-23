MESEM'lerde 36 milyonluk vurgun iddiası! Eski müdürlerin de aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı. Bazı MESEM'lerde 36 milyon 244 bin TL kamu zararına yol açıldığı, 8 milyon 749 bin TL ile bilgisayar ve yazıcıların rüşvet olarak alındığı iddia edildi. Operasyonda eski okul müdürleri ve müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi birimleri MESEM'lere yönelik 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında öne sürülen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına neden olunduğu, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanların olduğu birbiriyle bağlantılı 45 şahıs tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda hayatını kaybettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği belirlendi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması amacıyla Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

MESEMlerde 36 milyonluk vurgun iddiası! Eski müdürlerin de aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda içlerinde Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da yer aldığı 39 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete sevk edilerek ifadesi sonrasında adliyeye gönderildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirtildi.

Operasyonla alakalı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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